Шеф-повар Константин Ивлев рассказал об отношениях с бывшей женой

https://static.news.ru/photo/de220176-3330-11eb-a5ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Эдуард Спрыгин/wikipedia.org

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев раскрыл подробности общения с бывшей супругой после недавнего развода. Так, отношения с экс-возлюбленной остаются сложными.

Расставание пары произошло летом 2020 года, после 23 лет совместной жизни. Известно, что у супругов есть двое детей, однако данный факт не остановил Ивлева — в настоящее время шеф-повар встречается с 28-летней Валерией Куденковой.

Скандалов нет, есть развод. Никого я не кидал, ничего ни у кого не отбирал. Женщины по-разному реагируют на развод, правду знаем только я, жена и моя женщина Лера, — отметил Ивлев в беседе с «Собеседником».

Он также добавил, что его дети хорошо приняли Валерию. Матвей продолжает работать с отцом, а маленькая Маруся ещё ходит в детский сад.

Ранее NEWS.ru писал, что Ивлева избивали половниками в армии. Шеф-повар признался, что это был своеобразный прикол.