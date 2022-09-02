SHAMAN сказал, о чем хотел бы поговорить с вернувшейся Пугачевой Певец SHAMAN заявил, что ему не нужны советы Пугачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN

Российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) ответил на вопрос о возможных темах разговора с вернувшейся в страну Аллой Пугачевой, которая много лет назад была в жюри проекта «Фактор А», где участвовал артист. Он рассказал, что сейчас ему по большому счету не нужны советы старших коллег, поэтому он бы предпочел говорить с Примадонной на отвлеченные вопросы.

Думаю, точно не о музыке [говорил бы с Пугачевой]. Знаете, есть такая фраза: относись к людям так, как хочешь, чтобы люди относились к тебе. Я привык в разговоре с собеседником быть на равных, глядя ему в глаза. Как правило, когда ты разговариваешь с людьми, которые старше, опытнее тебя, они стараются поделиться советом. Советов в принципе мне по большому счету, наверное, не нужно. Я думаю, что просто бы о жизни поговорили, о каких-то приятных отвлечённых темах, так называемых «вещах ни о чем», — рассказал SHAMAN.

Ранее SHAMAN признался, что готовится записать с Григорием Лепсом «дерзкую песню». Артист уточнил, что написал данную композицию в декабре прошлого года и продолжает работать над ней с учетом нового, дуэтного исполнения. По словам SHAMAN, эта не песня не будет патриотической.

SHAMAN также прокомментировал клип Гудкова «Я узкий». Певец назвал эту пародию юмориста рекламой его песни «Я русский». По мнению автора оригинальной композиции, выпуск новых версий его трека свидетельствует о популярности песни. SHAMAN подчеркнул, что «хейтеры, негатив — это своего рода тоже фанатизм», и назвал Гудкова поклонником его творчества.