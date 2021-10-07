Шаляпин отрёкся от любви к умершей жене

Прохор Шаляпин сделал неожиданное признание о своём отношении к умершей жене Татьяне Клаудии Дэвис. В эфире программы «Светская хроника» на Пятом канале он заявил, что никогда не любил канадскую миллионершу, а просто испытывал к ней симпатию.

По словам артиста, в начале отношений он даже не подозревал , что может стать мужем бизнесвумен. Он считал, что она просто импонировала ему и подходила по темпераменту.

У меня не было к ней любви, конечно. Просто симпатия, она по психотипу мне подошла, — честно признался певец.

К тому же, пояснил артист, на браке настояла именно Татьяна, которой было важно выйти замуж раньше подруги.

«Прохор, знаешь, давай мы с тобой поженимся». Татьяна поспорила со своей подругой, что она выйдет замуж быстрей, — рассказал, как всё было на самом деле, Шаляпин.

По словам артиста, он удивился, но потом дал согласие.

Что мне терять? Она богатая, я бедный. У меня ничего нет, а у неё всё есть, — пояснил певец.

Свадьба Прохора Шаляпина и канадской миллионерши состоялась 31 августа. Через три дня невесту увезли в больницу с коронавирусом, где через месяц она умерла.

Ранее Прохор Шаляпин показал, как выглядела его жена во время болезни. Снимок сделан перед отправкой Татьяны Клаудии Дэвис в больницу, его показали в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1».