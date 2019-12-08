https://static.news.ru/photo/64d90e7c-1946-11ea-b564-fa163e074e61_660.jpg Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин высказал претензии депутату Госдумы Виталию Милонову за сорванный в Зале церковных соборов концерт. Выступать певец должен был с новой пассией — пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которую он назвал «известной».

Шаляпин заявил, что они уже заплатили за аренду зала 300 тысяч рублей, как тут Милонов нелестно высказался в СМИ о Шаляпине и засомневался, стоит ли пускать эту парочку с сомнительной репутацией в зал при храме Христа Спасителя.

Обвинения прозвучали в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Милонов даже предположил, что на концерт просто не были распроданы билеты и артист придумал вот такую причину, чтобы оправдать то, что он не интересен зрителю. А отсутствие интереса к Шаляпину как исполнителю как раз и объясняется его подмоченной репутацией.

Вы же приходил сюда в студию с какой-то бабушкой и рассказывали, как вы с ней сожительствовали, — напомнил Милонов певцу его роман с Ларисой Копёнкиной.

Певец пытался слабо парировать, на что Милонов не стал сдерживаться и назвал всё своими именами. В частности, что никому доселе не известная Цымбалюк-Романовская сделала себе имя за счёт бывшего мужа — легендарного актёра Армена Джигарханяна, облив его помоями.

Ходила тут, диваны просиживала на шоу, — возмущался депутат.

Это была защитная реакция, — пытался оправдать подругу Шаляпин.

От кого? От Джигарханяна, которому 80 лет?! — искренне изумился Милонов, после чего даже не стал слушать оппонента, заявив, что «таким людям» нечего делать в зале при главном храме страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева не смогла сдержать слёз, узнав историю рождения приёмной дочери Виталия Милонова. Речь идёт о 5-летней Евдокии, которую мать через восемь часов после рождения оставила на скамейке в сквере в Москве.