Сестра Жанны Фриске заподозрила Шепелева в сливе информации о певице

Сестра Жанны Фриске Наталья заподозрила, что именно Дмитрий Шепелев слил информацию о тяжёлом недуге певицы папарацци. На эту мысль её натолкнул опубликованное телеведущим видео, где запечатлена больная артистка и её гражданский муж с ребёнком на руках.

Несмотря на то, что артистка уже находится в тяжёлом состоянии, видно, как она улыбается.

Мы долго не выставляли данное видео из этических соображений, снятое купленными папарацци, но всё же в этом видео запечатлен момент общения Жанны с сыном, поэтому мы приняли решение опубликовать это видео, — подписал ролик телеведущий.

Публикацию прокомментировала сестра Жанны Фриске Наталья. Она обратила внимание, что на тот момент никто, кроме близких, не знал о смертельном недуге певицы. И уж меньше всего они распространялись о том, где проходит лечение артистка.

Интересно, откуда журналисты узнали, где мы лечились? — задалась вопросом в ответ на публикацию родственница певицы.

Но Шепелев не стал распространяться на эту тему, он всего лишь поинтересовался у Натальи, не против ли она того, что он опубликовал этот ролик. В ответ сестра певицы заметила, что гражданский муж Фриске «не первый, кто это делает».

Ранее экс-участница проекта «Дом-2» певица Ольга Орлова рассказала, почему они с телеведущим Дмитрием Шепелевым прекратили общение. Свои догадки она высказала в интервью с Лаурой Джугелией.