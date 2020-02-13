https://static.news.ru/photo/356c1678-4e63-11ea-9486-fa163e074e61_660.jpg Фото: timurbatrutdinov/instagram.com

Некоторые поклонники юмориста и шоумена Тимура Батрутдинова утверждают, что у него есть внебрачная дочь. Согласно распространяемым на эту тему слухам, девушку зовут Елизавета, она проживает в Калининграде и ей 19 лет. Сестра Тимура Татьяна категорически опровергла эту информацию.

Верящие в версию о существовании дочери Батрутдинова поклонники утверждают, что он регулярно навещал своего ребёнка. Личность матери при этом сторонники конспирологической теории определить не смогли. Сестра шоумена уверенно отрицает все сообщения такого рода.

Какие у него могут быть дети? Тем более внебрачные. Это всё неправда, — цитирует Татьяну Teleprogramma.pro.

Тимур Батрутдинов ранее назвал главный недостаток российских женщин. Как передавал NEWS.ru, комик посчитал таковым меркантильность. Резидент Comedy Club признался, что девушки просят у него деньги уже после третьего свидания.