«Врал 20 лет»: сестра Александра Градского нашла тайную могилу отца Сестра Александра Градского нашла тайную могилу отца, которую артист прятал от нее 20 лет

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Могила народного артиста России Александра Градского на Ваганьковском кладбище

Двоюродная сестра покойного народного артиста России, певца и композитора Александра Градского Наталья Градская разыскала могилу отца на тайном семейном захоронении, которое артист скрывал от нее 20 лет. Наталья также призналась в многолетней вражде с братом и рассказала, что настоящая фамилия певца вовсе не Градский, сообщает KP.RU.

Как отмечает издание, певец был настолько сильно обижен на сестру, что прятал от нее местонахождение общего семейного захоронения Градских. Однако спустя 20 лет Наталье удалось выяснить, где именно похоронен ее отец. Сестра артиста пожаловалась, что Градский вовсе не так хорошо ухаживал за могилами, как он ее постоянно уверял.

Оказалось, папа похоронен на Кузьминском кладбище, участок довольно большой. Но как только я увидела могилу, тут же вскрылось многолетнее вранье. Саша всегда говорил, что он занимается могилой: то моему папе ставит памятник, то своему... Оказалось, это не так, — рассказала Наталья Градская.

По словам Натальи, артист все эти 20 лет все время врал, на самом деле, памятник на семейном захоронении всего один, на котором просто выгравированы имена и фамилии других умерших родственников. Женщина также была неприятно удивлена и шокирована тем, что Градский обнес могилу высоким забором с замком, что выглядит не совсем по-людски и не по-христиански.

Открытием для Натальи стала и ее собственная фамилия. Как выяснилось, изначально она звучала на иностранный манер — Градскофф. А у самого певца, по ее словам, настоящая фамилия вовсе не Градский, а Фрадкин.

По информации издания, 20 лет назад артист скрыл от кузины новость о таинственной смерти ее отца и переписал на себя все его имущество: дорогостоящую квартиру на Бережковской набережной и дачу в Расторгуево.

Наталья Градская ранее рассказывала, что брат незаконно присвоил себе наследство ее отца. В попытке вернуть имущество она обратилась к его сыну Даниилу, однако и он ее «обманул». Женщина собиралась подать в суд.

Как утверждает Наталья, Градский-старший пришел к ее отцу за три дня до смерти и заставил его переписать завещание на себя. Женщине не досталось ничего. Желая получить хоть что-то, она обратилась к брату, на что в ответ услышала угрозы.