Сергею Звереву исполнилось 60 лет: фото незабываемых образов стилиста

Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres

Сергей Зверев перед РМП 2007 год

Известный российский стилист Сергей Зверев отмечает 60-летний юбилей. Зверев родился 19 июля 1963 года в рабочем поселке Култук Иркутской области на берегу озера Байкал. Его отец работал механиком на предприятии «Автовнештранс», а мать — технологом на местном комбинате.

После школы Зверев поступил в профессионально-техническое училище, в котором осваивал сразу три специальности: парикмахерское искусство, декоративная косметика и дизайн одежды. В 1980 году Сергея призвали в Советскую армию.

После армии Зверев переехал в Москву и работал в салоне у Долорес Кондрашовой — тренера сборной команды СССР по парикмахерскому искусству. Делал прически Валерию Леонтьеву, Людмиле Гурченко, Борису Моисееву, Ирине Понаровской, Лайме Вайкуле. Повышал квалификацию в Европе.

Сергей Зверев завоевал звания вице-чемпиона Европы по парикмахерскому искусству в 1996 году, абсолютного чемпиона Европы по парикмахерскому искусству в 1997 году, чемпиона мира по парикмахерскому искусству в 1998 году.

Кроме парикмахерского искусства занимался музыкой и экоактивизмом — выступал против строительства завода по производству бутилированной воды на Байкале. В 2021 году выдвигался в Государственную думу от партии «Зеленые» — не прошел, набрав 7,29% голосов избирателей в одномандатном округе Бурятии.

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