Известный российский стилист Сергей Зверев отмечает 60-летний юбилей. Зверев родился 19 июля 1963 года в рабочем поселке Култук Иркутской области на берегу озера Байкал. Его отец работал механиком на предприятии «Автовнештранс», а мать — технологом на местном комбинате.

После школы Зверев поступил в профессионально-техническое училище, в котором осваивал сразу три специальности: парикмахерское искусство, декоративная косметика и дизайн одежды. В 1980 году Сергея призвали в Советскую армию.

После армии Зверев переехал в Москву и работал в салоне у Долорес Кондрашовой — тренера сборной команды СССР по парикмахерскому искусству. Делал прически Валерию Леонтьеву, Людмиле Гурченко, Борису Моисееву, Ирине Понаровской, Лайме Вайкуле. Повышал квалификацию в Европе.

Сергей Зверев завоевал звания вице-чемпиона Европы по парикмахерскому искусству в 1996 году, абсолютного чемпиона Европы по парикмахерскому искусству в 1997 году, чемпиона мира по парикмахерскому искусству в 1998 году.

Кроме парикмахерского искусства занимался музыкой и экоактивизмом — выступал против строительства завода по производству бутилированной воды на Байкале. В 2021 году выдвигался в Государственную думу от партии «Зеленые» — не прошел, набрав 7,29% голосов избирателей в одномандатном округе Бурятии.

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Сергей Зверев

Фото: Alena Kalita/Russian Look/Global Look Press

Сергей Зверев

Сергей Зверев, 2006 год

Фото: Anton Kuzyakin/Russian Look/Global Look Press

Сергей Зверев, 2006 год

Сергей Зверев на Московской неделе моды в 2006 году

Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press

Сергей Зверев на Московской неделе моды в 2006 году

Сергей Зверев во время концерта к 14 февраля, 2007 год

Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Сергей Зверев во время концерта к 14 февраля, 2007 год

Сергей Зверев перед премией МУЗ ТВ в 2007 году МУЗ

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Сергей Зверев перед премией МУЗ ТВ в 2007 году МУЗ

Сергей Зверев с сыном, 2008 год

Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres

Сергей Зверев с сыном, 2008 год

Сергей Зверев и певица Анжелика Агурбаш, 2009 год

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Сергей Зверев и певица Анжелика Агурбаш, 2009 год

Сергей Зверев на Московской неделе моды, 2009 год

Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

Сергей Зверев на Московской неделе моды, 2009 год

Сергей Зверев, 2009 год

Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Сергей Зверев, 2009 год

Сергей Зверев и Лена Ленина, 2010 год

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Сергей Зверев и Лена Ленина, 2010 год

Сергей Зверев во время премии Золотой Граммофон 2013

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Сергей Зверев во время премии Золотой Граммофон 2013

Сергей Зверев, 2015 год

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Сергей Зверев, 2015 год

Сергей Зверев, 2015 год

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Сергей Зверев, 2015 год

Сергей Зверев, 2018 год

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сергей Зверев, 2018 год

Сергей Зверев, 2023 год

Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Сергей Зверев, 2023 год

Сергей Зверев, 2023 год

Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Сергей Зверев, 2023 год