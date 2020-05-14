Сергей Жигунов познакомил свою новую избранницу с мамой

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Российский актёр Сергей Жигунов представил журналистку Викторию Ворожбит, с которой у него роман, своей матери.

Актёр и журналистка уже живут вместе, а соседи пары сообщили, что недавно состоялось знакомство новой возлюбленной и матери Жигунова. Окружающие отмечают, что новая пассия артиста удивительно похожа на актрису Анастасию Заворотнюк, передаёт «Телепрограмма».

Думаю, отношения серьёзные, раз он привозил девушку к своей маме, — поделился своим мнением художник Сергей Заграевский, проживающий по соседству с Жигуновым и Ворожбит.

Как писал NEWS.ru ранее, возлюбленная актёра Сергея Жигунова 46-летняя журналистка Виктория Ворожбит распродаёт в Интернете свои личные вещи, чтобы погасить долги, которые с неё взыскивают приставы. Её задолженность по налогам составляет 43 тыс. рублей, а за неправильную парковку в Москве и превышение скорости она накопила штрафов ещё на 41 тыс. рублей.