Сергей Шнуров окончательно отказался от прописки в Петербурге

https://static.news.ru/photo/6a404e20-bed1-11eb-aaef-96000091f725_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель группы «Ленинград», генеральный продюсер телеканала RTVi и сопредседатель Партии Роста Сергей Шнуров окончательно отказался от прописки в Санкт-Петербурге и официально стал москвичом, пишет «Агентство бизнес-новостей».

Согласно данным, размещённым на сайте ФНС и в базе ЕГРИП, музыкант сделал регистрацию по месту постоянного проживания и перенёс учёт своего ИА в столичную налоговую.

Ранее музыкант Вячеслав Добрынин рассказал, что в последние годы ведёт размеренную и спокойную жизнь, но иногда он испытывает настоящий шок от поведения коллег по цеху. В качестве примера звёзд, у которых отсутствует совесть и при этом есть наглость и смелость, он привёл Шнурова. По его словам, эпатажный музыкант сидит в Госдуме. Кроме того, он ведёт программы и создает «какие-то группы». Как заметил певец, своей «времянкой» и «песнями на один раз» Шнуров заработал больше, чем он за всю свою жизнь, хотя какое-то время назад создавал настоящие хиты.