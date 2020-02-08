https://static.news.ru/photo/2e773286-4a57-11ea-a1a8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Минаев с женой Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Сергей Минаев и его супруга Алёна вместе уже около 30 лет, однако их семейная история могла бы давно закончиться из-за опрометчивого поступка артиста в Красноярске, когда он проиграл молодую жену в карты.

Я посчитал, что в шутку её проиграл, но местные сказали, что это не смешно и опасно. Спал я в ту ночь с ней в обнимку, с ножом в руке и с какой-то секирой. К делу даже подключились правоохранительные органы, которые экстренно нас увозили, — рассказал в программе «Судьба человека» Минаев.

По словам артиста, с тех пор он ездит на гастроли в Красноярск без жены, поскольку до сих пор опасается за судьбу своей музы.

Как писал NEWS.ru, футбольный болельщик из Танзании Амани Стенли поставил свою жену на победу «Манчестер Сити» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2. Теперь мужчина должен отдать жену своему другу на одну неделю.