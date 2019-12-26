https://static.news.ru/photo/ab9d1ac0-287c-11ea-96a4-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев Фото: leratv/instagram.com

Певец Сергей Лазарев навестил в больнице телеведущую Леру Кудрявцеву, которая попала туда из-за лопнувшего в груди импланта. Раньше звёзды состояли в романтических отношениях.

Исполнитель зашёл в палату с большим букетом цветов. Телеведущая выложила этот момент в сторис Instagram.

Сергей, до сих пор смеюсь от твоего «Мне твои сиськи никогда не нравились», — обратилась она к бывшему.

Пара встречалась несколько лет начиная с 2008 года, а после расставания сохранила тёплые отношения. Лера Кудрявцева последние шесть лет живёт в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. В прошлом году у них родилась дочь. Лазарев воспитывает двух детей от суррогатной матери.

Причину госпитализации телеведущая раскрыла своим подписчикам в Instagram 23 декабря. Пост она написала, чтобы предостеречь девушек от увеличения груди. Оказалось, что один из имплантов, которые ей установили в грудь 15 лет назад в Санкт-Петербурге, течёт последние лет пять-шесть. При этом врачи давали пожизненную гарантию, а ежегодные обследования не выявляли проблем. Теперь Кудрявцеву ждёт операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей.

Ранее главный пластический хирург Санкт-Петербурга Мария Волох, комментируя ситуацию Леры Кудрявцевой из-за лопнувшего грудного импланта, объяснила, что это могло произойти, если у звезды были чрезмерные нагрузки на грудь или травмы. По её словам, имплант мог также лопнуть из-за врачебной ошибки, которая могла произойти во время его установки.

При этом силикон может затечь только в поверхностные ткани груди. Пациентки замечают проблемы, когда у них деформируется грудь, ткань молочной железы становится плотной и увеличиваются лимфоузлы, писал NEWS.ru.