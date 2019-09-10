Журнал GQ вручил режиссёру Кириллу Серебренникову премию «Человек года».
Актёром года стал Павел Деревянко, открытием года — каллиграфист Покрас Лампас, музыкантом года — Иван Дрёмин (Face), передаёт
В номинации «Автор года» приз взял Антон Долин, «Продюсер года» — Александр Родянский, «Спортсмен года» — Александр Овечкин, а лицом с экрана жюри выбрали журналиста Юрия Дудя.
Ранее News.ru писал, что Дудь со сцены призвал присутствующих не молчать, когда в стране происходит «беспредел». По его словам, многие из присутствующих в зале возмущаются происходящим в стране, но делают это тихо, «по кухням, кабинетам, гостиничным номерам».