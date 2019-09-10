Фото: АГН «Москва»

Журналист Юрий Дудь получил премию «Человек года» журнала GQ в номинации «Лицо с экрана». Со сцены он призвал присутствующих не молчать, когда в стране происходит «беспредел».

По его словам, многие из присутствующих в зале возмущаются происходящим в стране, но делают это тихо, «по кухням, кабинетам, гостиничным номерам», передаёт Peoletalk. У меня есть просьба: когда в России...