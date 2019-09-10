https://static.news.ru/photo/fdf48c94-d404-11e9-addf-fa163e074e61_660.jpg Юрий Дудь Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Журналист Юрий Дудь получил премию «Человек года» журнала GQ в номинации «Лицо с экрана». Со сцены он призвал присутствующих не молчать, когда в стране происходит «беспредел».

По его словам, многие из присутствующих в зале возмущаются происходящим в стране, но делают это тихо, «по кухням, кабинетам, гостиничным номерам», передаёт Peoletalk .

У меня есть просьба: когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут подкидывать пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу говорить вас об этом и не молчать, — сказал он.

Дудь добавил, что молчание перестало быть гарантией собственной безопасности.

Если ты молчишь, то это не значит, что ты в домике, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал о том, что журналист Юрий Дудь снял документальный фильм «Беслан. Помни» о теракте в школе, произошедшем в 2004 году. Его героями стали люди, пережившие эту трагедию. Опубликованный 2 сентября на YouTube-канале Дудя фильм всего за три дня набрал более 9,6 млн просмотров.