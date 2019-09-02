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Журналист Юрий Дудь снял документальный фильм «Беслан. Помни» о теракте в школе, произошедшем в 2004 году. Его героями стали люди. пережившие эту трагедию с достоинством.

Чем чаще и громче напоминать про Беслан, тем лучше. Вот наша логика: — когда-то государство допустило ошибки, которые привели к беде; — теперь государство должно окружить максимальной заботой всех, кто пострадал, — говорится в анонсе к видео на YouTube « вДудь ».

Школа №1 в Беслане была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 года. В заложниках оказались более 1,2 тысячи человек — школьники, их родители и учителя. Три дня их держали в начинённом взрывчаткой спортивном зале без еды и воды. Во время штурма погибли или позднее скончались 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 пострадавших, 70 из них — дети.

Ранее News.ru писал, что День знаний в Северной Осетии в связи с 15-й годовщиной трагедии в Беслане перенесён на 4 сентября. 2 и 3 числа пройдут уроки мира и мероприятия к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом.