Сердючка обратилась к европейским врачам из-за «серьёзной болезни»

https://static.news.ru/photo/7e5dcc20-a095-11eb-956a-96000091f725_660.jpg Фото: v_serduchka / instagram

Украинский артист Андрей Данилко, который создал образ Верки Сердючки, серьёзно болеет. Об этом сообщил продюсер Юрий Никитин.

В программе «Зірковий шлях» («Звездный путь») он рассказал, что лечением Данилко занимаются не только украинские врачи, но и целая группа европейских медиков.

Никитин напомнил, что Сердючка появилась на сцене 30 лет назад. Данилко впервые предстал в образе разбитной проводницы поезда в 17 лет. В 2007 году артист был в очень глубокой депрессии и не мог выступать.

Мало кто знает, что очень долгое время он совсем не мог творить, генерировать идеи, выступать, — поведал продюсер.

А сейчас Данилко чувствует себя значительно хуже, чем может показаться. Он серьёзно болен уверяет Никитин.

Там большая группа специалистов над этим трудится, врачи не только с Украины, но и из других стран европейских подключаются к этому процессу, — отметил он.

Недавно Данилко объявил, что будет праздновать 30-летие Сердючки. Он намерен порадовать фанатов новым клипом и проектами, которые пока держатся в секрете.

В сетнябре 2020 года украинский музыкант выпустил новый альбом под названием Sexy. Это его первая работа после 12-летнего перерыва, писал NEWS.ru.