Сердца болельщиков разбиты: Канделаки об уходе Месси из «Барселоны»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на уход аргентинского футболиста Лионеля Мессии из испанской «Барселоны». Топ-менеджер отметила в своём Telegram-канале, что сложно представить, сколько сердец болельщиков каталонцев разбила новость о расставании форварда и «сине-гранатовых».

«Не плачь по мне, Барселона» — так может называться песня о расставании Месси с «Барсой». Сегодня мы впервые проснулись в реальности, где легендарный аргентинец уже не является частью команды из Каталонии. Если верить изданию Mundo Deportivo, Лео находится в шоке от произошедшего, — подчеркнула Канделаки.

Телеведущая добавила, что ещё труднее будет увидеть Месси на поле стадиона «Барсы» — «Камп Ноу» — в цветах другой команды, забивающего гол родному ФК. Журналистка считает, что избежать этого можно переездом «на другой континент», но боссы французского ПСЖ и английского «Манчестер Сити» уже приготовили «свои кошельки».

Вечером 5 августа руководство ФК «Барселона» объявило об уходе аргентинского форварда Лионеля Месси. Сообщение появилось на официальном сайте клуба. Последний контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня. Месси практически всю футбольную карьеру провёл в каталонском клубе. В прошедшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в Ла Лиге, в которых забил 30 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru прокомментировал уход из «Барселоны» Лионеля Месси. Он назвал новость «холодным душем». Спортсмен отметил, что «сине-гранатовых» сложно представить без легендарной «десятки». Лионель Месси выступал за «Барселону» 18 лет.