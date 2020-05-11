Семенович шокировала фанатов снимком с двойным подбородком

Анна Семенович опубликовала фото, на котором она позирует с пухлыми щеками и двойным подбородком. Фото шокировало пользователей, не ожидавших увидеть звезду такой пышнотелой.
Как вы думаете, мы после самоизоляции как будем выглядеть? — подписала снимок артистка.
На самом деле Семенович пошутила и фото, как пояснили пользователи, которые были в курсе, сделано для клипа на песню «Хочешь». «Разве можно так пугать??? Меня чуть кондрашка не хватила!», «Жуть какая!», «Не перестаю смеяться над вами», написали в комментариях поклонники певицы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анна Семенович за последние 20 лет изменилась так, что узнать в ней прежнюю звезду «Блестящих» практически невозможно. У актрисы лишний вес, она занимается огородом, поэтому одевается и выглядит соответственно.
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