Семенович напугала поклонников безобразно толстой фигурой

https://static.news.ru/photo/920e2efe-0abd-11eb-9bf1-fa163e074e61_660.jpg Анна Семенович Фото: ann_semenovich/instagram.com

Анна Семенович шокировала фанатов безобразно толстой фигурой в образе медсестры с огромным шприцем в руках. Певица решила пошутить, использовав для съёмки специальные «утолщяющие» фильтры.

Артистка недавно узнала, что заразилась коронавирусом, сейчас она ждёт результаты теста и для того, чтобы развеяться, устроила тематическую фотосессию. Для этого певица надела белый халат и наколку с красным крестом, её образ дополнил огромных размеров шприц.

Но пользователи больше обсуждали фигуру Семенович, которая написала под снимком:

Я считаю, что красивая женщина красива в любом весе. А вы?

В итоге подписчики оценили чувство юмора артистки, пожелав ей здоровья.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Анна Семенович, которая вынужденно сидит в заточении из-за заражения коронавирусом, коротает время, занимаясь привычными и любимыми делами. Она поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором видно, как звезда принимает ванну с солью.