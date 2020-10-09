Семенович напугала поклонников безобразно толстой фигурой

Анна Семенович шокировала фанатов безобразно толстой фигурой в образе медсестры с огромным шприцем в руках. Певица решила пошутить, использовав для съёмки специальные «утолщяющие» фильтры.
Артистка недавно узнала, что заразилась коронавирусом, сейчас она ждёт результаты теста и для того, чтобы развеяться, устроила тематическую фотосессию. Для этого певица надела белый халат и наколку с красным крестом, её образ дополнил огромных размеров шприц.
Но пользователи больше обсуждали фигуру Семенович, которая написала под снимком:
Я считаю, что красивая женщина красива в любом весе. А вы?
В итоге подписчики оценили чувство юмора артистки, пожелав ей здоровья.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Анна Семенович, которая вынужденно сидит в заточении из-за заражения коронавирусом, коротает время, занимаясь привычными и любимыми делами. Она поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором видно, как звезда принимает ванну с солью.