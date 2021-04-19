«Самые любимые»: дочь Долиной показала фото Началовой с друзьями

https://static.news.ru/photo/1e4ff568-a123-11eb-935a-96000091f725_660.jpg Фото: dolinalina/instagram.com

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская поделилась в Instagram архивной фотографией, на которой она запечатлена с друзьями.

Среди них находится покойная певица Юлия Началова, с которой Миончинская была очень дружна.

Как будто в прошлой жизни. Самые любимые, — написала она.

На снимке также запечатлены Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков и Александр Панайотов. Друзья собрались за накрытым столом и весело улыбаются на камеру.

Такие все хорошие, — добавила в комментариях Миончинская.

Подписчики поблагодарили дочь Долиной за тёплое фото, отметив, что на нём «все классные».

Ранее композитор Дмитрий Ланской, бывший муж Юлии Началовой, обратился к создателям фильма о жизни исполнительницы, умершей в 2019 году. Ланского возмутило, в каком негативном свете его выставили авторы картины. По мнению музыканта, «авторитетным источником», который якобы рассказал всю «правду» об отношении Ланского к Началовой, является крёстная мать покойной, народная артистка РФ Лариса Долина.