Самоназванный брат Киркорова скупил в кредит вещи певца

Певец Филипп Киркоров в середине апреля признался, что из-за пандемии решил продать большую часть гардероба. Значительную часть нарядов звезды купил пародист Александр Матвеев, который называет себя братом Киркорова по отцу.
В беседе с «Экспресс газетой» Матвеев
Всё сидит как влитое, благо рост у нас одинаковый. Да и размер одежды и обуви тоже, — отметил Матвеев.
Пародист заявил, что донашивать вещи за Киркоровым для него большая честь и при этом он чувствует дух и энергетику певца. Матвеев уточнил, что большинство вещей новые — часть из них Киркоров ни разу не надел, «что-то приобрёл в двух экземплярах».
О своём родстве с певцом пародист заявил два года назад. Матвеев утверждает, что у его матери был короткий роман в Сочи с Бедросом Киркоровым.
Экспертизу мы так пока и не провели, ждём предложений. Но с Бедросом общаемся. Правда, после моего предположения он заявил, что меня, дескать, надо судить, поскольку он никогда не изменял своей первой жене, то есть маме Филиппа. Но вскоре как ни в чём не бывало на поминках по Иосифу Кобзону вместе сидели, — рассказал Матвеев.
Как писал NEWS.ru, 2 июня Бедрос Киркоров отпраздновал свой 88-й день рождения. Филипп поздравил отца видеороликом, который сам смонтировал.
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