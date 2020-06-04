Самоназванный брат Киркорова скупил в кредит вещи певца

https://static.news.ru/photo/f2d0dbb0-a64a-11ea-befe-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров в середине апреля признался, что из-за пандемии решил продать большую часть гардероба. Значительную часть нарядов звезды купил пародист Александр Матвеев, который называет себя братом Киркорова по отцу.

В беседе с «Экспресс газетой» Матвеев признался , что ему пришлось взять кредит, чтобы позволить себе покупку звёздного гардероба. Пародист приобрёл две шубы, пальто от Roberto Cavalli, куртку, пиджак, рубашки и даже туфли в стразах.

Всё сидит как влитое, благо рост у нас одинаковый. Да и размер одежды и обуви тоже, — отметил Матвеев.

Пародист заявил, что донашивать вещи за Киркоровым для него большая честь и при этом он чувствует дух и энергетику певца. Матвеев уточнил, что большинство вещей новые — часть из них Киркоров ни разу не надел, «что-то приобрёл в двух экземплярах».

О своём родстве с певцом пародист заявил два года назад. Матвеев утверждает, что у его матери был короткий роман в Сочи с Бедросом Киркоровым.

Экспертизу мы так пока и не провели, ждём предложений. Но с Бедросом общаемся. Правда, после моего предположения он заявил, что меня, дескать, надо судить, поскольку он никогда не изменял своей первой жене, то есть маме Филиппа. Но вскоре как ни в чём не бывало на поминках по Иосифу Кобзону вместе сидели, — рассказал Матвеев.

Как писал NEWS.ru, 2 июня Бедрос Киркоров отпраздновал свой 88-й день рождения. Филипп поздравил отца видеороликом, который сам смонтировал.