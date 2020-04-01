Самойлова пообещала стать счастливой после развода с Джиганом

https://static.news.ru/photo/f1964fc8-7427-11ea-bd48-fa163e074e61_660.jpg Оксана Самойлова Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Модель Оксана Самойлова, которая решила спустя десять лет совместной жизни развестись с рэпером Джиганом, обратилась к своим подписчикам в социальной сети. Она заявила, что переживёт тяжёлые времена и однажды станет счастливой, но по другому сценарию.

По словам Самойловой, за предыдущие два месяца она успела вынести «первичный шок». Модель призвала своих поклонников не жалеть её. Девушка уверила пользователей Сети, что она «молодая, сильная, умная, добрая, весёлая, красивая и уверенная в себе». Также вскоре уже бывшая жена Джигана рассказала, кто поможет ей пережить непростой период.

Моя сила — это мои дети. Они моё украшение. И я обязательно буду счастливой, по другому сценарию, но обязательно буду, — написала Самойлова в Instagram.

Также модель подчеркнула, что сейчас всем нелегко, видимо, имея в виду всемирную ситуацию с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Самойлова попросила подписчиков беречь свои семьи, ценить и любить друг друга.

Как ранее писал NEWS.ru, продюсер Яна Рудковская заявила, что не верит в развод модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана.

По словам светской львицы, женщины не рожают четверых детей от плохих мужчин. Это всё грамотный пиар-ход.