Самбурская не может воспользоваться графиком прогулок по Москве

https://static.news.ru/photo/6a8a233a-a2a1-11ea-bcab-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/samburskaya

Актриса Настасья Самбурска пожаловалась своим подписчикам на расположение своего дома. Новое жильё не попало под карантинные правила.

Вы будете смеяться, но дом, в котором я проживаю, не относится ни к одной группе, попадающей под расписание прогулок, — написала звезда сериала «Универ» в Instagram.

При этом артистка сопроводила свой пост забавной фотографией. На снимке они сидит рядом с кучей мусора.

Подписчики решили поддержать Самбурскую. По их словам, она ничего не потеряла, так как от дома можно отойти только на 2 км.

Власти Москвы планируют разрешить горожанам с 1 июня гулять три раза в неделю, а ранним утром — без ограничений. Предполагается, что для каждого дома составлен свой график прогулок, он размещён на сайте mos.ru.

Как писал NEWS.ru, во время тестового «прогулочного режима» в Москве с 1 по 14 июня люди будут гулять по адресу прописки, а не по фактическому адресу проживания.