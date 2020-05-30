Самбурская не может воспользоваться графиком прогулок по Москве

Актриса Настасья Самбурска пожаловалась своим подписчикам на расположение своего дома. Новое жильё не попало под карантинные правила.
Вы будете смеяться, но дом, в котором я проживаю, не относится ни к одной группе, попадающей под расписание прогулок, — написала звезда сериала «Универ» в Instagram.
При этом артистка сопроводила свой пост забавной фотографией. На снимке они сидит рядом с кучей мусора.
Подписчики решили поддержать Самбурскую. По их словам, она ничего не потеряла, так как от дома можно отойти только на 2 км.
Власти Москвы планируют разрешить горожанам с 1 июня гулять три раза в неделю, а ранним утром — без ограничений. Предполагается, что для каждого дома составлен свой график прогулок, он размещён на сайте mos.ru.
Как писал NEWS.ru, во время тестового «прогулочного режима» в Москве с 1 по 14 июня люди будут гулять по адресу прописки, а не по фактическому адресу проживания.
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