Актриса и номинантка на премию «Оскар» Сальма Хайек празднует свой день рождения. По случаю 53-летия она выложила снимок в бикини в Instagram, который восхитил её фанатов.
Звезда позирует на пляже в голубом купальнике, который совсем не скрывает её пышных форм. При этом многие пользователи Сети утверждают, что время над Хайек не властно. Фанаты отмечают, что тело актрисы выглядит невероятно молодо для такого возраста, пишет
Пост звезды набрал уже более миллиона лайков.
Ранее News.ru писал, что Хайек снимется в новой ленте Marvel «Вечные».