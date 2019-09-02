Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Певица Наргиз Закирова опубликовала фотографию в образе гламурной дивы. Таким образом она ещё раз извинилась перед Валерией и другими звёздами шоу-бизнеса, которых назвала «тёлочками в туфлях».

Ну, а вот и тёлочки в туфлях. Как оказалось, я и так могу, — подписала Наргиз своё фото в Instagram. На нём она позирует с ярко-красной помадой, нарощенными ресницами и...