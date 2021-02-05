Садальский показал последнее совместное фото Гафта, Ланового и Кобзона

https://static.news.ru/photo/5a066f9a-6926-11eb-ae4d-96000091f725_660.jpg Василий Лановой Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Актёр Станислав Садальский поделился редким кадром, на котором в последний раз запечатлены все вместе почившие Иосиф Кобзон, Олег Табаков, Валентин Гафт и Василий Лановой. По словам артиста, снимок был сделан три года назад.

На фотографии знаменитости запечатлены на вечере памяти режиссёра Татьяны Лиозновой, которая умерла в 2011 году. Всех этих артистов объединяет тот факт, что они принимали участие в съёмках киноленты почившего режиссёра — «Семнадцать мгновений весны».

Тогда все эти мэтры — уже не очень молодые и не очень здоровые — нашли в себе силы прийти и вспомнить великого режиссёра, — написал Садальский.

Тогда артисты исполняли свои роли в фильме, а голос певца Иосифа Кобзона звучал за кадром. На вечере памяти Лиозновой для гостей организовали концерт. Фото было сделано уже после выступлений.

Вместе они встретились последний раз. Через три месяца уйдёт Олег Табаков, вслед за ним — Иосиф Кобзон. В декабре прошлого года не стало Валентина Гафта, в начале этого ушёл Василий Лановой, — добавил Садальский.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Станислав Садальский раскрыл подробности смерти возлюбленной поэта и певца Владимира Высоцкого Татьяны Иваненко. В своём микроблоге артист поведал, что исполнитель всегда ласково называл её Татой.

Знаменитость напомнил, что бездыханное тело возлюбленной певца нашли в квартире в Коньково. На момент смерти ей было 79 лет.