Садальский раскрыл подробности смерти возлюбленной Высоцкого

https://static.news.ru/photo/0b98e208-6876-11eb-894b-96000091f725_660.jpg Татьяна Иваненко Фото: Кадр из фильма «Впереди день»

Актёр Станислав Садальский раскрыл подробности смерти возлюбленной поэта и певца Владимира Высоцкого Татьяны Иваненко. В своём микроблоге артист поведал, что исполнитель всегда ласково называл её Татой.

Знаменитость напомнил, что бездыханное тело возлюбленной певца нашли в квартире в Коньково. На момент смерти ей было 79 лет.

По информации, она умерла ещё пять дней назад, но тело обнаружили только сегодня, — написал в своём Instagram-аккаунте Садальский.

Он напомнил, что знаменитость и его любимая были вместе ещё во время их общей работы в Театре на Таганке. Иваненко после смерти Высоцкого никому не давала интервью. По некоторым сведениям, она никогда не была в браке, но родила дочь Анастасию, которую называют наследницей поэта.

Теперь ушла ещё одна легенда и унесла с собой тайну, которую знали только двое — Он и Она. А нам остались лишь стихи-посвящение, в которых, может быть, и есть ключ к разгадке, — добавил актёр.

Иваненко работала в Театре драмы и комедии на Таганке с 1966-го до конца 1990-х, где, предположительно, и начался роман актрисы с Высоцким. Высоцкий посвятил ей несколько песен, например, композицию «Как все, как это было». Любовники часто ездили в киноэкспедиции и на гастроли, но никогда не жили вместе.

Ранее NEWS.ru писал, что советская актриса Татьяна Иваненко, у которой был роман с певцом и композитором Владимиром Высоцким, умерла в возрасте 79 лет. После того как в 2018 году у неё отказали ноги, Иваненко редко покидала квартиру в одном из спальных районов столицы. Причина смерти не уточняется.