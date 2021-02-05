Умерла возлюбленная Высоцкого

https://static.news.ru/photo/8818467e-67aa-11eb-849c-96000091f725_660.jpg Татьяна Иваненко Фото: Скрин с видео фильма «Впереди, день»

Советская актриса Татьяна Иваненко, у которой был роман с певцом и композитором Владимиром Высоцким, умерла в возрасте 79 лет.

После того как в 2018 году у неё отказали ноги, Иваненко редко покидала квартиру в одном из спальных районов столицы. Причина смерти не уточняется, сообщает ТАСС.

Иваненко работала в Театре драмы и комедии на Таганке с 1966-го до конца 1990-х, где, предположительно, и начался роман актрисы с Высоцким. Высоцкий посвятил ей несколько песен, например, композицию «Как все, как это было». Любовники часто ездили в киноэкспедиции и на гастроли, но никогда не жили вместе.

Ранее стало известно, что вторая жена известного советского певца и композитора Владимира Высоцкого находится в крайне тяжёлом состоянии. 81-летняя актриса Людмила Абрамова не в состоянии передвигаться самостоятельно и чувствует себя очень плохо.

Первая жена Владимира Высоцкого, народная артистка России Иза Высоцкая, в 2018 году скончалась на 82-м году жизни. О её смерти сообщила директор Нижнетагильского драматического театра имени Мамина-Сибиряка Ольга Анисимова, где актриса работала. По её словам, Иза Высоцкая радовала зрителей своими выступлениями «до последнего». Прощание с народной артисткой прошло 22 июля 2018 года в зале ритуальной службы «Реквием». Похороны состоялись на кладбище на Аллее Славы, писал NEWS.ru.