Садальский озвучил «диагноз» Алибасова

Актёр Станислав Садальский в своём Instagram озвучил «диагноз» российского продюсера и создателя поп-группы «На-На» Бари Алибасова. Комментируя эфир Первого канала, где 73-летнего Алибасова проверяют на детекторе лжи, Садальский поставил хештег «деменция».

Как не стыдно телевизионщикам. Человек глубоко болен, не понимает, где, что... О чём речь... Жалко мне, не знаю как вам. К такому финалу пришёл... #деменция. А вы что думаете? — подписал Садальский свой пост.

В программе 30-летняя Виктория Полторацкая заявила, что беременна от Бари и потребовала, чтобы Алибасов развёлся с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Скандальный эфир кончился тем, что ДНК-тест провести не смогли, поскольку венозная кровь не подошла для осуществления анализа. В студии заподозрили, что «любовница» Алибасова могла намеренно испортить кровь.

Подписчики Садальского посоветовали ему не смотреть подобные передачи и ТВ в целом.

«Деменция у тех, кто эту программу представил на телевидение», «ТВ умные люди давно не смотрят», «Мы не смотрим телевизор давно и вам не советуем», «Человек просто на работе. Близкие в доле», «Он просто денег зарабатывает», пишут комментаторы.

Ранее сообщалось, что Садальский отреагировал на новость, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить постановку театра «Современник» на возможное оскорбление ветеранов Куликовской битвы. Артист призвал руководителя СК вместо этого проверить ПФР или Минздрав.