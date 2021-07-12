Садальский опубликовал «прайс-лист» на олимпийское золото в России и мире

Актёр Станислав Садальский опубликовал «прайс-лист» разных стран на олимпийские золотые медали. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Чемпионами становятся не в тренажёрных залах. Чемпиона рождает то, что у человека внутри — желания, мечты, цели.... Учитесь, чтобы понять, что является настоящим, — мотивирует Садальский.

В список звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» вошли 11 стран. Суммы, которые, если верить Садальскому, каждое из государств готово заплатить спортсмену за полученную олимпийскую золотую медаль, разнятся. На первом месте в списке располагается Грузия — $322 тысячи, в то время как Россия занимает десятую строчку рейтинга с более скромной суммой в $54 тысячи.

Ранее Садальский саркастично прокомментировал ссору между актрисами Еленой Прокловой и Яной Поплавской. Конфликт произошёл на почве того, что Поплавская осудила Проклову за откровения о пережитых домогательствах.