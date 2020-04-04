«С моей головой почти всё нормально»: Гуф рассказал о своём здоровье

https://static.news.ru/photo/8c2bf772-769e-11ea-9567-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/guf_fanclub

Рэпер Гуф поделился с подписчикам новостями о том, как проходит лечение в клинике. Алексей Долматов опубликовал в сторис Instagram видео с капельницей.

Настроение у Гуфа бодрое, и он постоянно шутит, а также передаёт сообщения своей бывшей жене, в которых говорит о своих чувствах к ней и своему сыну Сэму. Рэпер при этом утверждает, что выйдет из больницы уже другим человеком.

Посмотрите на меня, потому что прежним вы меня уже не увидите. Айза, успокойся, пожалуйста. Всё нормально. Объясните моей бывшей супруге, что всё хорошо со мной. Я не болею ни коронавирусом, ничем. И с головой у меня всё хорошо почти, — с улыбкой утверждает Долматов.

Подписчики предположили, что так Гуф ответил на высказывания Айзы о том, что ему срочно нужен психиатр. Однако звезда российского рэпа всё же прислушался к советам матери своего сына и обратился в клинику, чтобы поправить здоровье. При этом журнал Star Hit пишет о том, что артист находится в клинике Маршака, которая оказывает помощь наркозависимым.

В видеообращении 40-летний музыкант говорит также о своих чувствах к Айзе и сыну.

Передайте, что я очень её люблю — и Сэма. Сэма люблю даже больше, чем её, — сказал рэпер.

В какой клинике при этом лечится Гуф, музыкант не сообщил.

Как писал NEWS.ru, ранее Гуф не стал извиняться за собачий бой.