Рязанова со слезами рассказала о портрете сына, на который не смотрит

https://static.news.ru/photo/268ea8f6-b5f4-11eb-80d6-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова рассказала о смерти своего сына. Больше года назад он погиб из-за оторвавшегося тромба. На передаче «Секрет на миллион» актрисы отметила, что по всей её комнате развешаны портреты Данилы.

Кругом его портреты. И на один из них я не могу смотреть, не знаю почему. Я как-то его обхожу так, а он смотрит прямо на меня. После спектаклей я приношу ему цветы. И сказать что боль притупляется — нет. Я его вижу каждый день, — рассказала 76-летняя Рязанова и расплакалась.

Актёр Данила Перов погиб в 51 год от внезапного тромбоза. По словам его матери, у него никогда не было проблем ни с сердцем, ни с лёгкими. Когда Рязанова хоронила его, родные переживали за жизнь и здоровье самой Народной артистки, потому что она очень тяжело переживала смерть сына.

Коллеги Перова из театра назвали Данилу добрым и отзывчивым и пообещали помнить и поминать его добрым словом. У Рязановой теперь остался только внук. Невестку, с которой Перов прожил больше 30 лет, она очень любит.