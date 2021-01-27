Рудковская умилила поклонников фото младшего сына с другом Панчо

https://static.news.ru/photo/35e4f87e-60e9-11eb-8e6a-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Яна Рудковская опубликовала фотографию младшего сына Арсения с его лучшим другом — шпицем Панчо. По словам звёздной мамы, именно домашний питомец привлекает внимание четырёхмесячного малыша.

Ребёнок на снимке запечатлён в профиль, его лицо полностью родители пока не показывают. Малыш лежит на диване на животике, он одет в голубой вязаный костюмчик. В ногах сынишки продюсера сидит ухоженный пушистый пёс.

Лучший друг Арсюши — это Панчо, — подписала фото Рудковская.

Поклонники умилились трогательному кадру. Они отметили, как подрос Арсений. «Какой уже большой», «Как мило. Обожаем вас», «Боже, какой красавчик», написали в комментариях пользователи.

Яна Рудковская и её муж Евгений Плющенко с удовольствием фотографируют маленького сына. Но чаще всего сажают его к камере спиной. Судя по последнему снимку, родители уже близки к тому, чтобы похвастаться маленьким красавчиком.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский фигурист Евгений Плющенко опубликовал в социальной сети фото трёхмесячного сына Арсения. Малыша в прошлом году ему подарила супруга — продюсер Яна Рудковская.