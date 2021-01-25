Рудковская решила побороться за «Гном Гномыча» с бизнесменом из Пензы

https://static.news.ru/photo/07990c80-5f04-11eb-9f75-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Предприниматель из Пензы подал в Роспатент заявку на присвоение марки одежды для детей «Гном-Гномыч», которой он пользуется на протяжении нескольких лет.

Продюсер Яна Рудковская заявила, что не знала о том, что в одном из регионов страны долгое время выпускают одежду под брендом, созвучным с прозвищем её сына Александра от фигуриста Евгения Плющенко.

Если наберёте в Интернете «Гном Гномыч», сразу выходит Александр Плющенко. Это бренд, который раскрутили мы. Мы также подали заявку на регистрацию товарного знака. Он у нас принят. Шансов у товарища из Пензы очень мало. Никакого отношения к Гном Гномычу они не имеют, — рассказала изданию «Ридус» Рудковская.

Она считает, что предприниматель пытается нажиться на популярности мальчика. Рудковская и Плющенко в настоящее время собираются предпринять необходимые шаги для того, чтобы не допустить «захвата» бренда.

Бизнесмен таджикского происхождения Шухрат Рахимов из села Норовка Пензенской области 11 января 2021 года подал заявку на регистрацию товарного знака «Гном-Гномыч». Наименование отличается от «бренда» Рудковской и Плющенко лишь орфографически: между двумя словами имеется дефис.

Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала, что ей приходится проходить через значительные унижения ради защиты сына. В настоящее время знаменитость судится с интернет-изданием, которое оклеветало ребёнка. Она призналась, что готова отправить своего сына Сашу на судебно-психиатрическую экспертизу. По её словам, это необходимо для того, чтобы наказать журналистов, опорочивших честь и достоинство мальчика. Рудковская также отметила, что в таких делах всегда назначается судебно-психиатрическая экспертиза. На основании её судья и принимает решение.

Ранее мальчику уже пришлось пройти через психологическую экспертизу, однако теперь ему предстоит второе обследование. К слову, Рудковская сама настаивала на нём, чтобы доказать — с ребёнком всё в порядке и у него отсутствуют психические заболевания.

Напомним, что продюсер судится с изданием StarHit. Не так давно в этом СМИ появилось мнение эксперта, который уверял, будто бы у сына знаменитости и прославленного фигуриста Евгения Плющенко синдром Аспергера, писал NEWS.ru.