Рудковская поведала об унижениях ради защиты сына

https://static.news.ru/photo/4761b20c-5e61-11eb-9467-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что ей приходится проходить через значительные унижения ради защиты сына. На текущий день знаменитость судится с интернет-изданием, которое оклеветало ребёнка.

Рудковская призналась, что готова отправить своего сына Сашу на судебно-психиатрическую экспертизу. По её словам, это необходимо для того, чтобы наказать журналистов, опорочивших честь и достоинство мальчика.

Я готова даже на эти унижения, чтобы добиться справедливости, — признаётся медиаперсона.

Она также отметила, что в таких делах всегда назначается судебно-психиатрическая экспертиза. На основании её судья и принимает решение.

Сперва мальчику пришлось пройти через психологическую экспертизу, однако теперь ему предстоит второе обследование. К слову, Рудковская сама настаивала на нём, чтобы доказать — с ребёнком всё в порядке и у него отсутствуют психические заболевания, передаёт «Комсомольская правда».

Напомним, что продюсер судится с изданием StarHit. Не так давно в этом СМИ появилось мнение эксперта, который уверял, будто бы у сына знаменитости и прославленного фигуриста Евгения Плющенко синдром Аспергера.

Ранее NEWS.ru писал, что восьмилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александру, известному по интернет-псевдониму Гном Гномыч, назначена судебно-психиатрическая экспертиза в рамках судебного процесса матери мальчика. Об этом рассказала Анна Бутырина, председатель Московской городской коллегии адвокатов, представляющая интересы Яны Рудковской в деле против журнала StarHit, который ранее опубликовал материал о якобы наличии у Гном Гномыча синдрома Аспергера.

Она отметила, что судебно-психиатрическая экспертиза мальчика пройдёт 28 января, а его мать, Яна Рудковская, «готова на очередные мучения», чтобы опровергнуть слухи, распространяемые изданием.