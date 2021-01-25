Рудковская поведала об унижениях ради защиты сына

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что ей приходится проходить через значительные унижения ради защиты сына. На текущий день знаменитость судится с интернет-изданием, которое оклеветало ребёнка.
Рудковская призналась, что готова отправить своего сына Сашу на судебно-психиатрическую экспертизу. По её словам, это необходимо для того, чтобы наказать журналистов, опорочивших честь и достоинство мальчика.
Я готова даже на эти унижения, чтобы добиться справедливости, — признаётся медиаперсона.
Она также отметила, что в таких делах всегда назначается судебно-психиатрическая экспертиза. На основании её судья и принимает решение.
Сперва мальчику пришлось пройти через психологическую экспертизу, однако теперь ему предстоит второе обследование. К слову, Рудковская сама настаивала на нём, чтобы доказать — с ребёнком всё в порядке и у него отсутствуют психические заболевания,
Напомним, что продюсер судится с изданием StarHit. Не так давно в этом СМИ появилось мнение эксперта, который уверял, будто бы у сына знаменитости и прославленного фигуриста Евгения Плющенко синдром Аспергера.
Ранее NEWS.ru писал, что восьмилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александру, известному по интернет-псевдониму Гном Гномыч, назначена судебно-психиатрическая экспертиза в рамках судебного процесса матери мальчика. Об этом рассказала Анна Бутырина, председатель Московской городской коллегии адвокатов, представляющая интересы Яны Рудковской в деле против журнала StarHit, который ранее опубликовал материал о якобы наличии у Гном Гномыча синдрома Аспергера.
Она отметила, что судебно-психиатрическая экспертиза мальчика пройдёт 28 января, а его мать, Яна Рудковская, «готова на очередные мучения», чтобы опровергнуть слухи, распространяемые изданием.