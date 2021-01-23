Гном Гномычу назначили судебно-психиатрическую экспертизу

Восьмилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александру, известному по интернет-псевдониму Гном Гномыч, назначена судебно-психиатрическая экспертиза в рамках судебного процесса матери мальчика.
Об этом изданию Sport24
Сегодня состоялся допрос потерпевшей стороны. В рамках допроса Яна ответила на все вопросы о страданиях Саши Плющенко, о том, как он сильно переживал от полученной психологической травмы ввиду публикации о болезни синдромом Аспергера, — сказала юрист.
Она отметила, что судебно-психиатрическая экспертиза мальчика пройдёт 28 января, а его мать, Яна Рудковская, «готова на очередные мучения», чтобы опровергнуть слухи, распространяемые изданием.
В следующий четверг совместно с маленьким Сашей мы поедем на экспертизу. Вдобавок планируется проведение очных ставок примерно на следующей неделе, — добавила Бутырина.
Как сообщал NEWS.ru, в декабре адвокат Анна Бутырина заявила, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, более известный как Гном Гномыч, получил психологическую травму.
Затем стало известно, что диагноз «синдром Аспергера» Гном Гномыча, о котором писало издание StarHit, не подтвердился.