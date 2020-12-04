У Гном Гномыча подтвердилась психологическая травма

https://static.news.ru/photo/f692fd9a-3624-11eb-b701-fa163e074e61_660.jpg Александр Плющенко Фото: gnomgnomych/instagram.com

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, более известный как Гном Гномыч, получил психологическую травму, заявила адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы продюсера Яны Рудковской.

Так, некоторое время назад в ряде СМИ была распространена информация о том, что Александр болен синдромом Аспергера. По инициативе Рудковской была организована внесудебная комиссионная психологическая экспертиза. По результатам процедуры было установлено, что сын Плющенко испытывает сильнейшие психологические переживания.

После публикации этого материала Саша очень сильно переживал. Его дразнили сверстники и в школе, и на тренировках. Конечно, это отразилось на ребёнке, — отметила Бутырина, слова которой приводит Sport24.

Стоит отметить, что психологическая травма у Гном Гномыча была установлена заключением эксперта. В будущем это может повлиять на уголовное дело по факту клеветы, подчеркнула адвокат.

Ранее NEWS.ru писал, что академия Плющенко на своей официальной странице в Instagram выложила видео, запечатлевшее, как сын двукратного олимпийского чемпиона Александр разучивает один из элементов катания.

В частности, на представленных кадрах юный фигурист разучивает кантилевер. Стоит отметить, что Плющенко-старший наблюдал за происходящим из-за бортика.