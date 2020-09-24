Рудковская прокомментировала обращение Гном Гномыча к Путину

https://static.news.ru/photo/43f9c0ee-fea0-11ea-ae0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала обращение своего сына Саши, более известного как Гном Гномыч, к президенту России Владимиру Путину.

По её словам, Саша принял такое решение после публикации статьи в издании StarHit, в которой утверждалось, что он страдает синдромом Аспергера. В своём обращении к главе государства Гном Гномыч хотел попросить защиты от клеветы, утверждает Рудковская.

Он говорит, что есть же президент, который всё решает. И захотел обратиться лично к нему. Мы не думали, что это вызовет такой общественный резонанс, — отметила продюсер в беседе с «Москвой 24».

Рудковская также подчеркнула, что она работает над тем, чтобы в отношении издания было возбуждено уголовное дело.

Об обращении Гном Гномыча стало известно 24 сентября. В частности, он попросил президента принять закон о запрете для издания StarHit на публикацию «гадостей» о нём и других детях без согласия на это родителей.

Ранее NEWS.ru писал, что Гном Гномыч рассказал, где хранит деньги. По его словам, свои будущие гонорары он потратит на оружие, машины и дом. Также Гном Гномыч заявил, что пойдёт в спецназ и «отлынивать» от армии не будет.