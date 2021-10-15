Рудковская поздравила Баскова с 45-летием

Продюсер и телеведущая Яна Рудковская поздравила певца Николая Баскова с 45-летием. Она тепло высказалась о положительных качествах музыканта и в первую очередь пожелала ему здоровья, передают «Народные Новости».

Очень добрый, очень отзывчивый, очень профессиональный, очень добродушный и всегда откликающийся на помощь друзей. Я думаю, что самое главное пожелание — это здоровье. Чтобы, что он желал себе, обязательно сбывалось. У него всегда разные пожелания, он всегда что-то хочет, всегда чем-то горит, у него много идей, проектов. Чтобы всё, что он задумал в новом десятилетии, всё сбывалось, — заявила Рудковская.

Ранее NEWS.ru в честь 45-летия музыканта выяснил, как Басков решал вопросы, связанные с разводом с бывшей женой, Светланой Шпигель, а также, что ему пришлось пережить в борьбе с семьёй экс-супруги за право общаться со своим сыном Брониславом.

Также Басков положительно оценил свой музыкальный дуэт с блогером Даней Милохиным. Музыкант остался доволен тем, что исполнителям удалось «попасть в яблочко» и завоевать внимание аудитории своим треком «Дико тусим».