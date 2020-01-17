https://static.news.ru/photo/6acc57d8-391e-11ea-9e2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ледовое шоу «Золушка» Евгения Плющенко получило зал на 10 600 зрителей, а «Волшебник Страны Оз» Ильи Авербуха — на 2 тысячи, заявила продюсер Яна Рудковская, намекая на большую популярность представления своего мужа.

Таким образом женщина отреагировала на слова хореографа о том, что она «живёт в своём мире» и якобы не разбирается в ледовых шоу и фигурном катании. Звезда шоу-бизнеса припомнила Авербуху скандал с использованием изменённой песни Димы Билана «Держи».

Музыкальный контент Вы всё-таки почему-то мой используете на своём юбилейном шоу. Видимо, потому что он качественный и трендовый! Правда, без всякого на то права, — цитирует Рудковскую KP.ru.

Авербух в свою очередь предоставил Рудковской документы, доказывающие правомерность использования в его шоу композиции Димы Билана «Держи». Продюсер пригрозила ему штрафом в 5 млн рублей.

По словам фигуриста, право на публичное исполнение фонограмм было получено ими в рамках подписанного договора от 04.04.2019 г. с Всероссийской организацией интеллектуальной собственности. Кроме того, автор текста и музыки песни «Держи» Денис Ковальский получил причитающиеся денежные отчисления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Яна Рудковская обвинила хореографа в маленьких зарплатах своих фигуристов. Продюсер считает, что Авербух мог бы «накинуть спортсменам высокого уровня за выдающиеся показатели КПД».