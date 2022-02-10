Розе Сябитовой 60 лет: фото главной свахи и ведущей шоу «Давай поженимся»

10 февраля главной свахе страны Розе Сябитовой исполнилось 60 лет. Известность ей принесло шоу Первого канала «Давай поженимся», которое она ведёт вместе с актрисой Ларисой Гузеевой почти 15 лет.
Инженер-программист по образованию, она нашла себя совсем в другой сфере. Пережив «нищенский период» начала девяностых, как выражается сама Роза, и похоронив мужа Михаила (отца двух общих детей — сына Дениса и дочери Ксении), Сябитова начала новую жизнь. В 1995 году открыла собственное брачное агентство, в двухтысячных стала покорять телевидение, где появлялась сначала в качестве эксперта по вопросам семейной жизни.
Стать ведущей программы «Давай поженимся» ей предложили в 2008 году, с тех пор за Розой Сябитовой закрепился статус главной свахи страны.
На съёмках шоу «Давай поженимся» Роза познакомилась с Юрием Андреевым, который вскоре стал её вторым мужем. Однако брак продлился недолго: спустя три года семья распалась. Развод сопровождался громким скандалом: супруг жестоко избил телеведущую, фото её лица с синяками и подтёками опубликовали все СМИ. С тех пор прошло 10 лет, больше Сябитова замуж не стремилась.
Фото главной свахи страны и ведущей шоу «Давай поженимся» Розы Сябитовой — в галерее NEWS.ru.
Роза Сябитова
Александр Краснов/ТАСС
Детство
instagram.com/syabitova_roza
Свадьба
instagram.com/syabitova_roza
С сыном
instagram.com/syabitova_roza
С сыном и дочерью
instagram.com/syabitova_roza
Дети повзрослели
instagram.com/syabitova_roza
С подругой Дарьей Донцовой
instagram.com/syabitova_roza
С Филиппом Киркоровым
instagram.com/syabitova_roza
На съемках
instagram.com/syabitova_roza
На лекции
instagram.com/syabitova_roza
На лекции
instagram.com/syabitova_roza
Модная фотосессия
syabitovaroza.ru
Дом
instagram.com/syabitova_rozа
В минуты покоя
instagram.com/syabitova_rozа