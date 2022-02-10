Розе Сябитовой 60 лет: фото главной свахи и ведущей шоу «Давай поженимся»

10 февраля главной свахе страны Розе Сябитовой исполнилось 60 лет. Известность ей принесло шоу Первого канала «Давай поженимся», которое она ведёт вместе с актрисой Ларисой Гузеевой почти 15 лет.

Инженер-программист по образованию, она нашла себя совсем в другой сфере. Пережив «нищенский период» начала девяностых, как выражается сама Роза, и похоронив мужа Михаила (отца двух общих детей — сына Дениса и дочери Ксении), Сябитова начала новую жизнь. В 1995 году открыла собственное брачное агентство, в двухтысячных стала покорять телевидение, где появлялась сначала в качестве эксперта по вопросам семейной жизни.

Стать ведущей программы «Давай поженимся» ей предложили в 2008 году, с тех пор за Розой Сябитовой закрепился статус главной свахи страны.

На съёмках шоу «Давай поженимся» Роза познакомилась с Юрием Андреевым, который вскоре стал её вторым мужем. Однако брак продлился недолго: спустя три года семья распалась. Развод сопровождался громким скандалом: супруг жестоко избил телеведущую, фото её лица с синяками и подтёками опубликовали все СМИ. С тех пор прошло 10 лет, больше Сябитова замуж не стремилась.

Фото главной свахи страны и ведущей шоу «Давай поженимся» Розы Сябитовой — в галерее NEWS.ru.