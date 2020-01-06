https://static.news.ru/photo/1e36668a-3139-11ea-ab8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhiy Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главная сваха России, телеведущая Роза Сябитова на своей официальной странице в социальной сети рассказала подписчицам, как правильно гадать на суженого в Рождество на кофейной гуще.

Она отметила, что ей нравятся подобные ритуалы. По словам Сябитовой, именно кофейные гадания из всех возможных являются самыми интересными и загадочными.

Сначала, когда кофе уже допит, для получения рисунка нужно взять чашку в левую руку. Потом, советует сваха, делается два-три круговых движения по часовой стрелке.

Далее движением от себя ставите чашку на блюдце так, чтобы один её край опустился на край блюдца, а другой — на донышко. Дайте чашке постоять приблизительно минутку, переворачивайте её опять левой рукой и попробуйте прочитать рисунок, — пишет Сябитова в Instagram.

После описания правильного способа гадания на кофейной гуще сваха попросила своих подписчиц присылать ей результаты ритуального действия. Она уверяет, что сможет расшифровать некоторые из получившихся символов.

Ранее NEWS.ru писал, что молодым незамужним девушкам нужно искать мужа во время празднования Нового года на площади и в одиночестве. Такой совет дала Сябитова.