Роман Костомаров показал, как тренирует руки без протезов

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, лишившийся конечностей после перенесенной пневмонии, опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент тренировки. На видео спортсмен усиленно работает над руками, перемотанными бинтами. Во время упражнения фигурист отказался от протезов.

Не могу без кача. Голова отдыхает в это время. Жмем дальше, — подписал ролик Костомаров.

В кадре видно, что спортсмену приходится прилагать большие усилия, но он не останавливается. В конце ролика Роман задорно подмигнул зрителям.

Ранее Костомаров признался, что хочет снова выйти на лед на коньках. В шуточной манере он предположил, что у него «криво-косо», но все получится. Он отметил, что для осуществления мечты потребуется создать специальные коньки, что займет некоторое время. При этом заслуженный мастер спорта России Илья Авербух анонсировал новогоднее ледовое представление в Москве. Он рассказал, что в шоу примут участие знаменитые фигуристы, в том числе Роман Костомаров.

Вместе с тем Костомаров уже смог сесть за руль автомобиля. В своем Telegram-канале он поделился моментом, как впервые сел за руль после установки протезов. Спортсмен сообщил, что был очень этому счастлив.