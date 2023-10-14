Костомаров показал, как водит машину после установки протезов

Фото: t.me/kostomarovroman

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, на котором ведет машину. В своем Telegram-канале он поделился моментом, как впервые сел за руль после установки протезов.

Ну вот я и поехал. Счастья полные штаны, — подписал видео Костомаров.

10 октября стало известно, что Костомаров, лишившийся конечностей из-за пневмонии, согласился протестировать инновационные протезы производства «Сколково». Механические стопы облегчат тренировки 46-летнего спортсмена.

Ранее фигурист поделился видео, в котором поднимается по лестнице на протезах, перешагивая через ступеньку. Костомаров отметил, что продолжает тренироваться и скоро планирует переступать уже через две ступеньки. После ампутации обеих стоп и пальцев рук он уже научился плавать в бассейне, прыгать и бегать, а недавно заново освоил письмо.

До этого поклонники Костомарова отреагировали на видео, в котором спортсмен пишет первое слово «мама» с помощью протеза кисти руки. Олимпийского чемпиона назвали молодцом, «чемпионом по жизни» и пожелали ему новых радостей и побед. Подписчики также предположили, что скоро Костомаров сможет раздавать автографы.