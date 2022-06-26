Родные Юрия Шатунова отказались прощаться с ним вместе с поклонниками Родственники и друзья Шатунова простятся с ним отдельно от поклонников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родственники, друзья и коллеги певца Юрия Шатунова простятся с ним отдельно от поклонников. Учитывая огромное число фанатов артиста, его близкие решили предоставить им возможность проводить кумира в последний путь и развести две церемонии по времени. Семья и коллеги исполнителя простятся с ним завтра, 27 июня в закрытом режиме. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе ФГУП «Ритуал».

Сегодня пройдет только церемония прощания для поклонников. Семьи, друзей и коллег усопшего на ней не будет. Они приедут завтра на закрытую церемонию, — сообщили в пресс-службе «Ритуала».

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию прощания поклонников с Юрием Шатуновым.

Ранее NEWS.ru сообщил, что на церемонии прощания с солистом группы «Ласковый май» начались беспорядки. Поклонники Шатунова потребовали пустить их в траурный зал Троекуровского кладбища как можно скорее, чтобы проститься с певцом, так как они устали стоять в очереди на жаре. Кроме того, фанаты артиста поругались друг с другом из-за громкого исполнения песен Шатунова перед началом гражданской панихиды.