Роднянский назвал Пореченкова ура-патриотом

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Михаил Пореченков

Режиссер Александр Роднянский высказал мнение по поводу актера Михаила Пореченкова. Артист после начала специальной операции на Украине поддержал Россию. Роднянский заявил, что актер играет в ура-патриотизм.

Пореченков играет в ура-патриотическую риторику. Это очень легко. Волна идет. Она велика. Она захлестывает. Люди — заложники своего круга, в котором живут, и своих отношений с властью, — заявил Роднянский.

Режиссер считает, что если власть контролирует актеров, то она и диктует им правила. Так они не могут говорить что хотят и не несут ответственность. Также Роднянский считает, что Пореченков стал заложником своего круга общения и отношений с властью.

Ранее стало известно, что продюсер Роднянский в своем Telegram-канале заявил об отказе от работы в России. При этом он добавил, что продолжит снимать фильмы и сериалы на русском языке. Также продюсер рассказал, что займется глобальными проектами для международных платформ.