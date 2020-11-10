Рита Дакота поддержала Дзюбу и опубликовала «стыдную» фотографию

https://static.news.ru/photo/d854a1b2-235a-11eb-b723-fa163e074e61_660.jpg Рита Дакота Фото: ritadakota/instagam.com

Певица Рита Дакота присоединилась к флешмобу в поддержку футболиста Артёма Дзюбы, вокруг интимного видео с участием которого произошёл скандал. Исполнительница решила высказать своё мнение по этому поводу и опубликовала в Instagram фотографию в обнажённом виде.

Дакота отметила, что раньше стеснялась выставлять этот снимок на всеобщее обозрение. Однако после видео с мастурбирующим футболистом девушка оказалась готова обнародовать кадр с «гордо поднятой головой». Кроме того, певица написала, обращаясь к Дзюбе, что «здоровая сексуальность — это нормально».

Исполнительница возмутилась тем фактом, что Дзюба, будучи кумиром миллионов, в один момент стал изгоем. Также Дакота уверена, что после скандала с видео футболиста «громко уволили». Какой именно работы лишился игрок — не уточняется.

Если человека в 21 веке следует увольнять за мастурбацию, то увольте, пожалуйста, нас всех. Дзюба, вся страна с тобой. Не извиняйся, — написала артистка в Instagram.

Ранее в соцсетях появилось интимное видео, предположительно, с Дзюбой. На записи мужчина лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. После этого на спортсмена обрушилась критика со стороны общественности. Кроме того, главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил его из состава спортсменов на ноябрьских сборах.

Как ранее писал NEWS.ru, рэпер Моргенштерн высказался по поводу скандала вокруг видеозаписи с участием Дзюбы. По словам артиста, тот факт, что спортсмен онанирует, значит, что он — человек. Главное, как сказал Моргенштерн, чтобы Дзюба делал это «с кайфом».