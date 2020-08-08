Рита Дакота, которая заболела COVID-19, рассказала о своём самочувствии

https://static.news.ru/photo/edd43454-d9da-11ea-935d-fa163e074e61_660.jpg Рита Дакота Фото: www.instagram.com/ritadakota/

Певица Рита Дакота рассказала, как переживает коронавирусную инфекцию.

Она поделилась, что хоть заболевание и проходит в лёгкой форме, она всё равно ощущает болезнь.

По состоянию довольно сносно, но болезнь, конечно, ощущается. Обоняние так и не вернулось, слабость и бошка дурная, легкий кашель, температура 37,5 — пока выше не поднималась. Но эта — самая мерзкая, — рассказала певица на своей странице в Instagram.

Она рассказала, что собирает много информации о коронавирусе, обратилась ко все знакомым, которые переболели, а также попросила своих подписчиков поделится какой-то информацией о вирусе.

Рита Дакота уточнила, что, в основном, лечится обычными методами и лекарствами

Лечусь довольно стандартно, как и все мои знакомые кто болел, у кого интересовалась. Много-много тёплого питья (морсы, травяные чаи, ромашка, просто тёплая вода), много витамина C <...> пью «Полиоксидоний» <...> Ещё когда через неделю у меня стали болеть лёгкие и температура началась, добавили ещё азитромициносодержащий антибиотик на 3-6 дней по состоянию. Пока пропила три дня, буду ждать что скажет врач, продолжать или нет, — поделилась певица.

Она добавила, что помимо средств, которые назначили врачи, она дышит через марлю, пропитанную водкой, и пьёт средство из индийской аюрведы.

Рита Дакота отметила, что, к счастью, вся её семья имеет отрицательный тест на коронавирус. Она также поблагодарила своих подписчиков за поддержку.

Спасибо за вашу поддержку, цветы, которые вы присылаете, открытки, видео. С такой поддержкой я очень быстро вернусь в строй! — сообщила певица.

Как писал NEWS.ru ранее, 3 августа 2020 года Рита Дакота сообщила, что её тест на новую коронавирусную инфекцию оказался положительным. По словам певицы, ни анализ крови, ни КТ не показали заболевание. Однако у артистки было странное предчувствие. После этого она решила сдать анализы в третий раз. Именно они и выявили болезнь. У остальных членов семьи диагноз не подтвердился.