Ревва и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл

Российский комик и шоумен Александр Ревва, выступающий под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, и Дмитрий Красилов, снимавшийся в клипе группы Little Big, сошлись в танцевальном соревновании.
Для баттла, который Ревва назвал «Дэнс-кофе-брейк с „пухляшом“», артисты выбрали песню Rockit Херби Хэнкока и смешали несколько танцевальных направлений. Пользователи Instagram оценили мастерство танцоров. В комментариях отметились певец Валерий Сюткин, певица IOWA, рэпер Тимати, певицы Валерия и Глюкоза, шоумен Тимур Родригез и другие представители российского шоу-бизнеса.
Это бомба, — написала Глюкоза.
Как сообщал NEWS.ru ранее, бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс, известная по хиту «Экспонат», назвала авторитарным характер лидера коллектива Сергея Шнурова. Именно это, по её словам, в своё время стало причиной её ухода.
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