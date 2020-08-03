Ревва и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл

https://static.news.ru/photo/e0115d4e-d5dc-11ea-8ebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/dimakrasilove

Российский комик и шоумен Александр Ревва, выступающий под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, и Дмитрий Красилов, снимавшийся в клипе группы Little Big, сошлись в танцевальном соревновании.

Для баттла, который Ревва назвал «Дэнс-кофе-брейк с „пухляшом“», артисты выбрали песню Rockit Херби Хэнкока и смешали несколько танцевальных направлений. Пользователи Instagram оценили мастерство танцоров. В комментариях отметились певец Валерий Сюткин, певица IOWA, рэпер Тимати, певицы Валерия и Глюкоза, шоумен Тимур Родригез и другие представители российского шоу-бизнеса.

Это бомба, — написала Глюкоза.

Как сообщал NEWS.ru ранее, бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс, известная по хиту «Экспонат», назвала авторитарным характер лидера коллектива Сергея Шнурова. Именно это, по её словам, в своё время стало причиной её ухода.