«Решили уколоть Бузову»: названа реальная причина прихода Давы на «Дом-2»

https://static.news.ru/photo/fb5378e0-beab-11eb-9885-96000091f725_660.jpg Фото: : olgabuzova/vk.com

Руководители продакшена пригласили вести реалити-шоу «Дом-2» блогера Давида Манукяна (Дава), чтобы насолить Ольге Бузовой, утверждают источники издания «Собеседник».

По их словам, руководству не понравилось, что при переезде проекта с ТНТ на телеканал «Ю» все, кроме Бузовой, согласились с новыми условиями.

Оля отказалась от своих корней — от «Дома-2», посчитав ТНТ для себя более привлекательным. Из-за этого закрыли и ББ-шоу. И вот сейчас, пригласив Даву, руководство продакшена просто решило уколоть Бузову, которая не пошла вместе с ними на другой канал, — пояснили собеседники издания.

Ранее стало известно, что Дава станет ведущим реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «Ю». Выпуски с его участием начнут показывать в эфире с 1 июня. Манукян будет одним из основных «рулевых» в «городе любви» наравне с коллегами Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым.

Ольга Бузова вела «Дом-2» на ТНТ до конца 2020 года, а в этом году покинула проект. После её ухода единственным «старичком» из ведущих осталась Ксения Бородина. Ей будут платить миллион рублей в месяц, больше неё никто из участников шоу получать не будет.

В апреле появилась информация, что Бузову в роли ведущей может заменить экс-участница программы Рима Пенджиева.