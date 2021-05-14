Решетова заявила о многочисленных предательствах Тимати

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Экс-возлюбленная рэпера Тимати, модель и телеведущая Анастасия Решетова заявила, что артист много раз предавал ее и причинял боль в фильме «Мой монолог» на собственном YouTube-канале.

Она призналась, что первое время после рождения сына их пара выглядела идеальной. Однако всё кардинально изменилось в 2020 году, когда её картина идеальной жизни сломалась.

Произошли такие вещи, о которых я и помыслить не могла. Оказалось, до сих пор я была наивной дурой, такой, как в подростковом возрасте. Мне было очень тяжело, — произнесла девушка.

Модель призналась, что ей было необходимо выговориться и добавила, что пока не рассказала и одной сотой своей истории.

Есть вещи о которых нужно говорить, тогда станет легче и рассказчику, и слушателю, — добавила Решетова.

Ранее Тимати заявил, что 2020 год был для него незабываемым и полностью изменил его жизнь.